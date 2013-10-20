Природозахисники вимагають заборонити видобуток сланцевого газу в Україні

На цьому вони наголосили під час акції під стінами Кабінету Міністрів, що відбулася 19 жовтня в рамках Всесвітнього дня боротьби із фрекінгом, повідомили УНІАН у прес-службі Спілки вільних журналістів «Природа над усе».

«Природозахисники і всі небайдужі висловили своє обурення щодо початку розробки видобутку сланцевого газу в Україні. На їхню думку, видобуток газу методом фрекінгу є шкідливим та дуже небезпечним для довкілля», - йдеться у повідомленні

Активісти наголосили, що окрім екологічної проблеми, також має місце і соціально-економічна складова. На акції звучали лозунги «Свободу природі, свободу народам!», «Сланцевим чорнобилям - ні!».

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«Більше 25 країн приєдналося 19 жовтня до всесвітньої акції за заборону фрекінгу Global Frackdown. В Україні заклик відмовитись від небезпечного і згубного для клімату видобутку сланцевого газу підтримали в Києві, Харкові, Донецьку і Керчі», - зазначили в СВЖ ««Природа над усе». Всесвітня акція Global Frackdown відбулася вже вдруге. Жителі країн, в яких видобувають чи планують видобувати сланцевий газ методом гідравлічного розриву пластів, виступають за повну заборону цього методу на користь чистих та відновлюваних енергетичних альтернатив.

«Нещодавно перемогу здобув анти-фрекінговий рух Франції – у цій країні введено повну заборону на використання фрекінгу. В той же час, незважаючи на протистояння промислових кіл, Європейський парламент зобов’язав компанії проводити оцінку впливу на довкілля перед тим, як починати буріння свердловин. А у Литві компанія Шелл відмовилась від намірів добувати сланцевий газ вже після того, як виграла тендер, посилаючись на занадто суворе регулювання зі сторони держави. Раніше, Екзон Мобайл, Талісман та Марафон відкликали свої плани з видобутку в Польші, також звинувачуючи національне законодавство. На сьогодні видобуток сланцевого газу знаходиться під повною чи частковою забороною у багатьох містах і штатах США, містах і країнах Європи», - наголошується у повідомленні..

Global Frackdown є однією з всесвітніх акцій проти брудної енергетики, які відбуваються з 11 жовтня по 11 листопада 2013 в рамках глобальної кампанії «Reclaim Power».

Довідка УНІАН. Фрекінг, тобто гідравлічний розрив пластів – метод, що використовують для видобутку сланцевого газу. Під потужним тиском на глибину до 5 кілометрів під землю закачується рідина, що містить близько 600 хімічних речовин. Вона дозволяє вивільнити із тріщин газ. Ця рідина потрапляє до ґрунтових вод і призводить до появи і розвитку онкологічних захворювань. А сам процес видобутку знищує великі площі природних територій.

В Україні вже йде підготовка до видобування сланцевого газу методом фрекінгу на Донеччині та Харківщині.