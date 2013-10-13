У РФ бояться, що український сланцевий газ забруднить російські річки

Видобуток Україною сланцевого газу у прикордонних з Росією областях може забруднити транскордонні річки і джерела водопостачання, заявив лідер партії "Альянс Зелених - Народна партія" Гліб Фетисов, передає РІА Новости.

"Розгортання видобутку сланцевого газу загрожує зробити поверхневі водотоки небезпечними для здоров'я жителів обох країн - і України, і Росії. Забруднення підземних горизонтів, що використовуються для питного водопостачання, теж може носити транскордонний характер. Як мінімум, необхідно провести оцінку планів ліквідації аварійних ситуацій з точки зору транскордонного впливу, перш ніж що-небудь остаточно вирішувати", - заявив Фетисов у ході круглого столу перед мітингом проти видобутку сланцевого газу.

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Як вважає Фетисов, видобуток сланцевого газу в Україні суперечливий з точки зору економічної ефективності і при цьому може створити масштабні екологічні проблеми для жителів як України, так і межуючих з нею регіонів Росії та інших країн.

Україна, намагаючись вже кілька років домогтися від Москви зниження ціни на газ, вирішила вести політику диверсифікації поставок, закуповуючи газ у Європі і роблячи ставку на видобуток сланцевого газу. Наприкінці січня 2013 року, Україна і Shell підписали угоду про розділ продукції Юзівського родовища в прикордонних з Росією Донецькій і Харківській областях країни. Комерційний видобуток має початися в 2015 році.