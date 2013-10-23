Міліція заявляє, що відбила атаку близько 500 прихильників Маркова

Як повідомили УНІАН у ВЗГ ГУМВС України в Одеській області, 22 жовтня в Одесі Маркову було вручено повідомлення про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Вчора на підтримку Маркова біля адміністративної будівлі ГУМВС України в Одеській області зібрався натовп його прихильників у кількості близько 500 осіб. Під час акції громадяни намагалися провокувати правоохоронців на активні дії.

Незважаючи на вимоги міліції про припинення хуліганських дій, а також розійтися і не перешкоджати виконанню судового рішення, прихильники Маркова намагалися силоміць увірватися на територію адмінбудівлі ГУМВС та заблокували центральні ворота з допомогою автомобіля. Втримати натовп вдалося завдяки виставленим кордону працівників спецпідрозділу «Беркут», йдеться у повідомленні.

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У ході акції керівництво Головного управління МВС Одещини неодноразово зверталося до її учасників про припинення порушень громадського порядку, підкреслюючи, що вони своїми протиправними діями порушують чинне кримінальне та адміністративне законодавство України. Однак вимоги правоохоронних органів з боку організаторів та учасників акції були проігноровані.

Стабілізувати обстановку вдалося завдяки злагодженим діям правоохоронців, які блокували і відтіснили натовп на безпечне видалення від будівлі. Встановлено активних порушників громадського порядку. Вживаються заходи з притягнення їх до відповідальності.

На даний час обстановка поблизу адмінбудівлі ГУМВС стабілізована. Громадяни покинули проїжджу частину вулиці і територію, яка прилягає до ГУМВС, повідомляє одеська міліція.