На Сонці стався рентгенівський спалах вищого класу потужності

Рентгенівський спалах вищого класу потужності X стався на Сонці, й не виключено, що це може призвести за кілька діб до геомагнітних збурень на Землі, подібних до тих, що часто відбувалися впродовж останніх півроку.

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Інститут прикладної геофізики Росгідромету.

Спалах класу X1.1 стався о 6:26 за київським часом. Представник інституту пояснив, що його джерелом була активна область, розташована близько до центру сонячного диска.

Сонячні спалахи залежно від потужності рентгенівського випромінювання поділяються на п'ять класів: A, B, C, M і X. Мінімальний клас A0.0 відповідає потужності випромінювання на орбіті Землі в 10 нановат на квадратний метр. При переході до наступної літери потужність збільшується в 10 разів.

Спалахи, як правило, супроводжуються викидами сонячної плазми, хмари якої, досягаючи Землі, можуть провокувати магнітні бурі.

За прогнозами фахівця ІПГ, в результаті цього на Землі прогнозуються невеликі геомагнітні збурення в понеділок, 11 листопада. "Викид корональної маси був, але ніяких значних збурень не буде. Можливо, невелике збурення (нижчого) класу G1 11 листопада", - сказав він.