На Землі почалася магнітна буря

За інформацією американських фахівців, близько півночі за московським часом розрахунковий планетарний індекс геомагнітних збурень Kp досяг значення п'яти — мінімального рівня, який вважається магнітною бурею.

На думку вчених, причиною збурень став корональний викид маси — хмара плазми, викинута Сонцем, що примусило земну магнітосферу коливатися, повідомляє РІА Новости.

Магнітні бурі нерідко супроводжуються головними болями, мігренню, прискореним серцебиттям, безсонням, поганим самопочуттям, зниженим життєвим тонусом, перепадами тиску. Науковці пов'язують це з тим, що при коливаннях магнітного поля сповільнюється капілярний кровотік і наступає кисневе голодування тканин.