Янукович пропонує МАГАТЕ створити Центр ядерної безпеки на базі ЧАЕС

Про це Янукович заявив у Відні під час зустрічі з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Юкія Амано, повідомили УНІАН у прес-службі голови держави.

«Ми зацікавлені в постійному високому рівні відносин з МАГАТЕ», - сказав Президент на початку зустрічі, привітавши Амано з переобранням на посаду Генерального директора МАГАТЕ.

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Голова держави підтвердив налаштованість України на подальшу плідну співпрацю з МАГАТЕ у сфері ядерної безпеки.

Янукович нагадав про пропозицію України щодо Центру ядерної безпеки на базі Чорнобильської атомної електростанції, який належав би до структури МАГАТЕ. На переконання Президента, це стане продовженням планів співпраці у цьому напрямку між МАГАТЕ, ООН та країнами, які готові підтримати фінансування створення такого Центру.

«Україна відкрита для пропозицій щодо створення такого Центру. Ми маємо унікальну можливість, досвід, який можна на базі цього Центру об’єднати та уніфікувати»,- підкреслив глава Української держави.

Янукович запросив Амано відвідати Україну наступного року та ознайомитися з ходом будівництва саркофагу над ЧАЕС.

У свою чергу, Генеральний директор МАГАТЕ підтвердив зацікавленість у співпраці з Україною та зауважив, що він з інтересом спостерігає за будівництвом на ЧАЕС. Амано наголосив на важливості цих робіт.

Нагадаємо, Генеральна конференція Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на своїй 57-й сесії у вересні 2013 року обрала Юкія Амано Генеральним директором Агентства на другий термін (2013-2017 роки).