Янукович ініціює конференцію з нерозповсюдження ядерної зброї

Про це заявив Президент України Віктор Янукович під час виступу на загальних дебатах 68-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Про це повідомляє прес-служба Глави держави.

Президент нагадав, що у 2014 році виповнюється 20 років з часу приєднання України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї у якості неядерної держави.

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«Тоді ж між Україною, Російською Федерацією, Великою Британією та США було укладено Будапештський меморандум про гарантії безпеки, які пізніше підтвердили Франція та Китай», - сказав Янукович.

«З огляду на історичне значення цих подій, а також враховуючи останні тривожні тенденції в галузі ядерного роззброєння та нерозповсюдження, Україна ініціюватиме проведення в ході поточної сесії Генасамблеї представницької тематичної конференції», - наголосив Президент.

Він висловив сподівання на участь у цій конференції держав-гарантів, країн, що наслідували приклад України, а також всіх інших зацікавлених сторін.

«Сподіваюся, що такий міжнародний захід стане слушною нагодою повернутися до предметного розгляду питання «негативних» безпекових гарантій», - підкреслив Віктор Янукович.

На переконання Глави Української держави, гарантії безпеки для держав, які відмовилися від своїх ядерних арсеналів, і для країн, що не входять до військових союзів, мають бути відображені в юридично зобов’язуючому міжнародному документі.

Крім того, Віктор Янукович зазначив, що Україна очікує на успішне проведення наступного року чергового Саміту з ядерної безпеки в Гаазі. «Україна виступає за досягнення цим глобальним форумом нових якісних результатів та закликає всі інші країни робити свій внесок у цю справу», - підкреслив Президент.