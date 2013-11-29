Субота пройде без опадів, але з ожеледицею

Завтра в Україні опади не очікуються.

На дорогах західних областей місцями ожеледиця. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла; у Криму вночі 4° морозу-1° тепла, на Південному узбережжі до 5° тепла, вдень 4-9° тепла; у Карпатах вночі 5-10° морозу, вдень 1-6° морозу.

У Києві та області у суботу опади не очікуються. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла, у Києві вночі 1-3° морозу, вдень 2-4° тепла.