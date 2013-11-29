Субота пройде без опадів, але з ожеледицею
13:35, 29 листопада 2013Суспільство
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У Києві та області у суботу опади не очікуються. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м / с.
В Україні холоднішає / Фото: Kraj.by
Завтра в Україні опади не очікуються.
На дорогах західних областей місцями ожеледиця. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.
Температура вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла; у Криму вночі 4° морозу-1° тепла, на Південному узбережжі до 5° тепла, вдень 4-9° тепла; у Карпатах вночі 5-10° морозу, вдень 1-6° морозу.
У Києві та області у суботу опади не очікуються. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с.
Температура по області вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла, у Києві вночі 1-3° морозу, вдень 2-4° тепла.
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