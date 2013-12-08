В Івано-Франківську в зв'язку з мітингами обмежено продаж алкоголю

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в Івано-Франківському міськвиконкомі.

Зокрема, тимчасово обмежено продаж алкогольних, слабоалкогольних напоїв, в тому числі пива, в об’єктах торгівлі і закладах ресторанного господарства на Вічевому майдані та центральній частині міста утвореної в межах кільця, що об’єднує вулиці Січових Стрільців, Пилипа Орлика, Новгородська, Дністровська, Василіянок, Гаркуші, Франка, Незалежності у м. Івано-Франківську з 05.12.2013р. по 12.12.2013р. включно з 17.00 год. до 23.00 год.

Контроль за виконанням даного рішення покладено на заступника міського голови Руслана Панасюка, Івано-Франківський міський відділ УМВС України в Івано-Франківській області та Державну податкову інспекцію у м. Івано-Франківськ головного управління Міндоходів в Івано-Франківській області.