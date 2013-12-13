МВФ наступного тижня обговорить питання валютного регулювання в Україні

«Наша Виконавча рада обговорюватиме статтю 4 щодо України. Дискусія запланована на 16 грудня, понеділок. Але дозвольте акцентувати увагу - йдеться про статтю 4», - сказав Райс.

При цьому він нагадав, що в останні тижні контактів між МВФ і владою України не було. Водночас глава МВФ Крістін Лагард заявила про готовність допомогти Україні у разі, якщо Україні така допомога буде потрібна.

«Ми готові продовжувати дискусії з цих питань і підтримати економічні реформи в Україні. Перелік реформ передбачає посилення фінансового сектора, фіскальну консолідацію, скорочення фінансових розривів, а також підвищення тарифів на газ для домогосподарств із одночасним введенням механізму соціальної допомоги близько 40% домогосподарств», - відзначив Райс.

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня голова Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард заявила про готовність МВФ фінансово допомогти Україні, але зазначила, що український уряд має виконати низку вимог, зокрема, провести реформу ціноутворення на енергоносії та реформу у валютній сфері.

З 17 по 28 жовтня в Україні працювала технічна місія МВФ, метою якої було проведення постмоніторингу і консультації з владою з приводу оцінки поточної економічної ситуації в Україні. За підсумками роботи місії Фонд вийшов із заявою про те, що технічні консультації з урядом України з питання подальшої співпраці будуть продовжені.

10 грудня Президент України Віктор Янукович заявив, що Україна готова відновити переговори з МВФ про надання кредиту, але лише у разі, якщо Фонд погодиться на перегляд умов його надання.

Відновлення співпраці з МВФ є ключовим для України, оскільки кошти Фонду залишаються єдиним великим джерелом поповнення золотовалютних резервів України, а також сприяють доступу до зовнішніх позик на світовому ринку позикового капіталу. Крім того, відновлення співпраці МВФ з Україною стане сигналом для Європейського Союзу до відновлення співпраці з країною за програмою надання фінансової допомоги в обсягу 610 млн. євро.