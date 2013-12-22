На місці пожежі на ринку "Столичний" у Києві знайдено ще одне тіло
11:47, 22 грудня 2013Суспільство
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На місці пожежі на території ринку «Столичний» знайдено тіло ще однієї загиблої особи
Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, станом на 9.30 під час розбирання конструкцій складського приміщення на території ринку «Столичний» у с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району рятувальники виявили тіло жінки.
Роботи з розбирання конструкцій на місці пожежі тривають.
Як повідомляв УНІАН, пожежа на території ринку «Столичний» виникла вчора, 21 грудня. Пожежу загальною площею 3 тис. кв. м. було локалізовано о 19.15.
Раніше повідомлялося, що під час пожежі загинула 1 людина, ще 2 постраждали.
До ліквідації пожежі залучалися 120 працівників ДСНС і 26 одиниць техніки.
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