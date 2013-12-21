У Києві горів ринок, загинула людина

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Пожежу, загальною площею 3000 кв.м. локалізовано о 19.15. Під час пожежі загинула 1 людина, 2– постраждали.

До ліквідації пожежі залучені 120 вогнеборців Головного управління ДСНС України у Київській області та Головного управління ДСНС України м. Києва, а також 26 одиниць пожежної та спеціальної техніки, говориться в поввдомленні.