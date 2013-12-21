У Києві горів ринок, загинула людина
20:46, 21 грудня 2013Суспільство
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Сьогодні, 21 грудня, о 16:40 на пункт зв’язку 34-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Вишневе надійшло повідомлення про пожежу в складському приміщенні на території ринку «Ринок Столичний» у с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району
Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Пожежу, загальною площею 3000 кв.м. локалізовано о 19.15. Під час пожежі загинула 1 людина, 2– постраждали.
До ліквідації пожежі залучені 120 вогнеборців Головного управління ДСНС України у Київській області та Головного управління ДСНС України м. Києва, а також 26 одиниць пожежної та спеціальної техніки, говориться в поввдомленні.
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