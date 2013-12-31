В опозиції заявляють про напад на активіста Євромайдану в Кривому Розі

Про це журналістам повідомив представник Криворізької міської організації партії.

Напад стався біля будинку, де проживає активіст. Шалаєву завдали удару ззаду по голові і, поваливши на землю, кілька разів ударили по тулубу. У цей час у під'їзді будинку спрацював домофон, який злякав нападників і вони кинулися геть.

За словами джерела, Шалаєв до лікарні не звертався, а сьогодні звернувся із заявою про напад у міліцію.

На тему: У Херсоні побили депутата, одного з активістів місцевого Євромайдану

Також у Криворізькій організації партії «УДАР» повідомили, що в неділю невідомими було пошкоджено автомобіль ще одного активіста Євромайдану, а сьогодні були порізані шини на легковому автомобілі керівника фракції "Батьківщина" в Криворізькій міськраді Віри Вернигор. На цьому автомобілі вона збиралася їхати зустрічати Новий рік на Євромайдан до Києва.

У Криворізьких організаціях партій "УДАР" і "Батьківщина" вважають, що всі вказані події, пов'язані з політичною діяльністю активістів.

За інформацією відділу зв'язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області, до органів внутрішніх справ Кривого Рогу не надходили заяви від активістів місцевого Євромайдану з приводу подій, що відбулися.