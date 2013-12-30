У Херсоні побили депутата, одного з активістів місцевого Євромайдану

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Херсонської обласної організації ВО ”Батьківщина”, вчора, 29 грудня, ввечері троє невідомих жорстоко побили 28-річного депутата Херсонської міської ради (фракція ВО ”Батьківщина”) Станіслава Трошина.

У повідомленні вказується, що Трошин - 28-річний депутат Херсонської міської ради, обраний в 2010 році по багатомандатному виборчому округу від Херсонської міської організації партії «Всеукраїнське об`єднання «Батьківщина». Трошин є заступником голови Херсонської обласної організації політичної партії ВО «Батьківщина», очолює прес-центр облвиконкому ”Батьківщини”.

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«Напад стався, коли Станіслав повертався додому після чергового, 39-го мітингу Херсонського Євромайдану. Біля будинку він помітив, що поруч з його під`їздом сидить невідомий йому молодий чоловік. Відкриваючи під`їзд, Трошин відчув сильний удар, після чого на нього накинулися троє хлопців, серед яких і той самий молодик, який чекав біля під`їзду», - йдеться в повідомленні.

На місце події виїхали представники районного і міського управлінь МВС України, були проведені необхідні оперативні слідчі дії. У Трошина виявлено численні тілесні ушкодження, в тому числі пошкоджені ребер, обличчя.

«Враховуючи, що у Станіслава були викрадені тільки документи і флешки, стає очевидним, що напад стався виключно в помсту на активну політичну діяльністю нашого побратима», - йдеться в заяві прес-служби херсонської обласної організації ВО «Батьківщина».

У партійній організації впевнені, що цей напад є «логічним продовження низки репресій проти опозиціонерів в Україні і в Херсонській області. Так місяць тому був викрадений автомобіль обласної організації «Батьківщина», на якому здійснювалося технічне забезпечення херсонського Євромайдану, трохи раніше був спалений автомобіль керівника Херсонської обласної організації « ВО «Свобода».

Голова Херсонської обласної організації ВО «Батьківщина» Володимир Миколаєнко повідомив, що парторганізація вживатиме всіх можливих заходів, спрямованих на захист своїх активістів і вимагатиме від влади термінового виявлення винних і притягнення їх до кримінальної відповідальності.