На Донеччині через заметіль породіллю везли до лікарні танком

Утім, енергопостачання досі не можуть відновити у понад 400 населених пунктів переважно на сході та півдні, сказано в сюжеті ТСН.19:30.

Майже 2 тижні без електроенергії живуть люди у більш, ніж трьох десятках сіл на Херсонщині. Дроти, що обірвалися через обледеніння та сильний вітер, досі не змогли полагодити. Найкритичніша ситуація у Білозірському районі. Для допомоги тамтешнім енергетикам планують залучити спеціалістів і техніку з сусідніх областей.

Читайте такожВ 11 областях і в Криму обмежено рух через негоду У південних районах на кримському напрямку дороги фактично не проїздні. У Криму знеструмленими через сильний вітер та обледеніння дротів лишаються понад 80 селищ. У Сімферопольському аеропорту вже третій день скасовані всі рейси. Рух суден у Керченській протоці призупинено – море вздовж узбережжя там замерзло.

У горах ледь не загинули четверо студентів. Попри засторогу, непідготовлені до зимового походу туристи заблукали в тумані, але змогли додзвонитися до рятувальників. Лише на п'яту добу після снігопадів на Донеччині змогли частково відновити рух трасами та розчистити дорогу від Новоазовська до кордону з Росією.

Проте сотня селищ та півмільйонний Маріуполь досі залишаються відрізаними од сполучення. Із Кременівки змогли лише танком доправити породіллю до пологового будинку, оскільки замість доріг навколо селища 4-метрові кучугури. Військова техніка до Кременівки діставалася 12 годин, але довезти до пологового жінку встигли вчасно.

"Дзвонили до МНС, аби приїхати, як кажуть, відкопати Кременівку, щоб ми могли потрапити до пологового будинку, щоби можна було спокійно та безпечно народжувати. Техніка хороша, крім неї в таку погоду вже нічого туди не доїде", - прокоментував подорож у танку чоловік породіллі Костянтин Ялі.

Майже сотня сіл на Тернопільщині теж відрізані од транспортного сполучення. І ще майже чотири десятки перебувають без електропостачання. Через сильні пориви вітру аж до 20 м/с очисна техніка не встигає розчищати дороги, бо їх умить засипає снігом. Під колесами ожеледиця, машини ледь рухаються у заметілі. У Прикарпатті оголосили надзвичайну ситуацію місцевого рівня: снігопади там хоч і припинились, але сильний вітер також замітає дороги. Через це в 6 районах області обмежено рух транспорту. Кількість відрізаних сіл на Івано-Франківщині вже перевищила 80. На розчистку трас кинули військову техніку.