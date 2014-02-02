На трасі Київ-Чоп потужний вітер перекинув дві фури

Ділянку біля Бродів щороку найбільше замітає снігом. Уночі біля Бродів вітер був такої сили, що перекинув дві фури, які їхали порожніми.

Читайте такожУ 10 регіонах країни обмежено рух транспортуРух на трасі наразі обмежений. Від села Ожидова до Хватова автомобілі пропускають почергово то в один, то в інший бік, повідомляє ТСН.

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По обидва боки траси скупчилися кількакілометрові затори. Також затори є від Радехова до межі з Волинською областю. Там водії чекають, доки працює снігоочисна техніка.