Енергоатом: ситуація на АЕС України спокійна, робота ведеться в штатному режимі

АЕС України працюють в штатному режимі та посилено охороняються підрозділами фізичного захисту ВП АЕС та військовими частинами внутрішніх військ МВС України, забезпечується безперервність функціонування систем фізичного захисту АЕС, безумовне виконання вимог перепускного та внутрішньоо’бєктових режимів, посилений рівень охорони ядерних установок та ядерних матеріалів, заходи запобігання виникнення кризових та надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє прес-служба ДП НАЕК «Енергоатом».

В умовах політичної кризи в Україні ДП НАЕК «Енергоатом» виконує своє головне завдання – забезпечує безпечне функціонування АЕС України. Відповідно до Закону України «Про використання ядерної енергії і радіаційну безпеку» на Компанію покладено функції експлуатуючої організації, що відповідає за постійне підвищення рівня безпеки АЕС України.

Станом на сьогодні рівень безпеки діючих енергоблоків НАЕК «Енергоатом» відповідає національним та світовим стандартам, що підтверджено МАГАТЕ та іншими міжнародними організаціями. Робота енергоблоків відбувається в штатному режимі згідно з затвердженим графіком діяльності, виконується виробнича програма, проводяться всі заплановані заходи.

Персонал суворо дотримується норм, правил і стандартів ядерної та радіаційної безпеки. Колектив ДП «НАЕК «Енергоатом» неухильно дотримується норм діючого законодавства. Жодних проявів, які б свідчили про можливість вчинення будь-яких дій, які б могли призвести до порушень умов безпечної експлуатації АЕС, не зафіксовано.