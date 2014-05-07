У Красноармійську в пожежі загинули 3 осіб, в тому числі двоє дітей
07:41, 07 травня 2014Суспільство
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У Красноармійську Донецької області від отруєння продуктами горіння загинуло 3 особи.
У Красноармійську у пожежі загинули двоє дітей / Фото из открытых источников
"О 5 год. 15 хв. 7 травня у м. Красноармійськ у приватному житловому будинку виникла пожежа, внаслідок якої від отруєння продуктами горіння загинуло 3 особи, в тому числі дві дитини (2001 та 2006 р.н.). О 5 год. 40 хв. двома пожежно-рятувальними відділеннями пожежу ліквідовано", - повідомляє ДСНС.
Причина пожежі встановлюється.
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