У Красноармійську в пожежі загинули 3 осіб, в тому числі двоє дітей

"О 5 год. 15 хв. 7 травня у м. Красноармійськ у приватному житловому будинку виникла пожежа, внаслідок якої від отруєння продуктами горіння загинуло 3 особи, в тому числі дві дитини (2001 та 2006 р.н.). О 5 год. 40 хв. двома пожежно-рятувальними відділеннями пожежу ліквідовано", - повідомляє ДСНС.

Причина пожежі встановлюється.