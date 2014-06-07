Дітей-біженців з Луганщини в Одесі обіцяють зводити до цирку та дельфінарію

Із другої спроби дітей-сиріт із Луганщини таки змогли вивезти до Одеси. Майже півтисячі дітлахів, віком від трьох до 17-ти років, приїхали спецпотягом, йдеться у сюжеті ТСН.19.30.

До останнього моменту час прибуття спецпотяга тримали в таємниці — організатори вивезення дітей боялися провокацій. Із Луганська дітей-сиріт змогли відправити лише з другої спроби. Перший потяг, який за ними відправили з Одеси, не пустили бойовики. Тоді Укрзалізниця зорганізувала спецпотяг із Луганська. На вокзалі майже півсотні дітей чекали його півтори години.

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Майже півтисячі дітей, що приїхали спецпотягом - це всі діти-сироти з інтернатів Луганщини. Їх на відпочинок запросила одеська облдержадміністрація. Дітей зустрічали вихователі місцевих будинків-інтернатів із помічниками.

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У самій Одесі за кілька днів гостей із Луганщини обіцяють зводити до цирку та дельфінарію. Потім у санаторії вони пробудуть до кінця літа. Якщо ситуація на Луганщині не стабілізується, відпочинок дітей-сиріт із Донбасу на Одещині планують продовжити і на осінь.

Нагадаємо, із буремного Слов'янська евакуювали 350 дітей.