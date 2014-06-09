В зоні АТО в Слов'янську від поранення загинула дитина

20:19, 09 червня 2014
Суспільство
0 0

В зоні антитерористичної операції (АТО) в Слов'янську загинула 8-річна дитина.

Ребенок погиб от осколочного ранения / фото @Sloviansk

Цю інформацію "ОстроВу" підтвердили в Донецькій обласній державній адміністрації.

Читайте такожТерористи в Слов'янську хаотично обстрілюють житлові квартали

Згідно з повідомленням, дитина загинула в наслідок осколкового поранення.

Як уточнили Донецької обласної держадміністрації - це перша смерть неповнолітнього з початку АТО в Слов'янську.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter