В зоні АТО в Слов'янську від поранення загинула дитина

В зоні антитерористичної операції (АТО) в Слов'янську загинула 8-річна дитина.

Цю інформацію "ОстроВу" підтвердили в Донецькій обласній державній адміністрації. Читайте такожТерористи в Слов'янську хаотично обстрілюють житлові квартали Згідно з повідомленням, дитина загинула в наслідок осколкового поранення. Як уточнили Донецької обласної держадміністрації - це перша смерть неповнолітнього з початку АТО в Слов'янську.

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