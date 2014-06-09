В зоні АТО в Слов'янську від поранення загинула дитина
20:19, 09 червня 2014Суспільство
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В зоні антитерористичної операції (АТО) в Слов'янську загинула 8-річна дитина.
Дитина загинула від осколкового поранення / фото @Sloviansk
Цю інформацію "ОстроВу" підтвердили в Донецькій обласній державній адміністрації.
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Згідно з повідомленням, дитина загинула в наслідок осколкового поранення.
Як уточнили Донецької обласної держадміністрації - це перша смерть неповнолітнього з початку АТО в Слов'янську.
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