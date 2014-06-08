Сили АТО тримають Слов'янськ у щільному кільці: терористи істерично намагаються вирватися

У Слов'янську сьогодні терористи влаштували один з найактивніших обстрілів міста за останній час. Про це в ефірі Громадського ТБ повідомив речник прес-центру АТО Владислав Селезньов, повідомляє ТСН.Читайте такожБойовики з двору церкви ведуть вогонь з мінометів по позиціях силовиків і житлових кварталах Слов'янська

За його словами, сили АТО продовжують тримати місто в щільному кільці, бойовики, своєю чергою, намагаються вирватися з нього.

"Ми спостерігаємо один з найактивніших обстрілів міста та блокпостів АТО за останній час. Бойовики істерично намагаються вирватися з міста", - зазначив він.