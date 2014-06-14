Діти зі Сніжного, силою вивезені до Росії, вже відпочивають під Кривим Рогом

Викрадені в четвер вихованці будинку дитини зі Сніжного вже знаходяться на території України, у таборі "Корчагінець" під Кривим Рогом, - повідомляє «Острів» з посиланням на прес-службу Донецької облдержадміністрації.

"Після активного втручання в ситуацію Донецької облдержадміністрації, Міністерства закордонних справ, уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та інших організацій, в тому числі і міжнародних, російська сторона повернула до України 16 дітей-сиріт, незаконно вивезених з території нашої держави 12 червня", - йдеться в повідомленні.

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Рано вранці в суботу діти прибули в табір, де будуть знаходитися 21 день. Всі витрати, пов'язані з їхнім відпочинком, взяв на себе Криворізька міськрада.

"Ми вдячні міському голові Кривого Рогу Юрію Вілкулу та жителям цього міста за надану нам допомогу в оздоровленні дітей соціально незахищених категорій. І мова йде не тільки про групу сніжнянських хлопців. Протягом літа Кривий Ріг прийме дітей з інших міст Донеччини", - сказала в.о. заступника голови Донецької облдержадмінстрації Тамара Лук'янчук.

Вона також повідомила, що літній відпочинок вихованців сніжнянського дитячого будинку триватиме до осені. Зараз обласна влада займається організацією їх подальшого оздоровлення.

