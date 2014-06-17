У Сумській області перебуває понад 300 осіб із Криму та Донбасу – ОДА

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської облдержадміністрації, про це під час апаратної наради повідомив начальник Департаменту соціального захисту населення ОДА Михайло Дубровський.

«До Сумської області прибула 141 особа (101 сім’я) з АР Крим та 176 чоловік (87 сімей) з Луганської та Донецької областей. Частина з них розмістилася в оздоровчих закладах, частина – у родичів», – зазначив чиновник.Читайте такожООН: кількість вимушених переселенців в Україні сягла 34 тисяч

За його словами, на сьогодні в області сформовано перелік з 8 закладів освіти та однієї установи сфери соціального захисту із загальною кількістю вільних місць 665, які можуть надати тимчасовий прихисток для переселенців.

В ході апаратної наради голова ОДА Володимир Шульга дав доручення забезпечити соціальний захист переселенців із південно-східних регіонів України, які прибули на Сумщину.

«Всі, хто виїжджає з територій, де проводиться антитерористична операція, є переселенцями і користуються гарантіями соціального захисту з боку держави. Для цього потрібно першочергово звертатись в міграційну службу і ставати на облік, аби мати можливість отримувати гарантовані соціальні виплати», – підкреслив він.Читайте такожДо закладів освіти Києва було влаштовано 292 дитини зі сходу України та Криму - КМДА

Голова ОДА доручив профільним управлінням налагодити співпрацю з управлінням Державної міграційної служби України в Сумській області, сприяти забезпеченню тимчасовим житлом осіб, які прибувають з Автономної Республіки Крим, Донецької та Луганської областей, організувати надання медичних та освітніх послуг для даної категорії громадян.