В Україні подорожчають ”масові автомобілі”

В Україні з 1 липня, у зв`язку з переходом на екологічні норми Євро-2, заборонено продаж і реєстрацію автомобілів з карбюраторними, а також інжекторними двигунами без каталітичних нейтралізаторів відпрацьованих газів (каталізаторів) – Євро-2, що не відповідають нормі.

Це положення закріплене в Законі України “Про деякі питання ввезення на митну територію України транспортних засобів” (№2739-IV від 6 липня 2005 року), відповідна стаття якого набрала чинності з 1 липня.

Під цю категорію підпадають карбюраторні автомобілі ВАЗ, ЗАЗ, ГАЗ. Автодилери заздалегідь знали про майбутню заборону, тому постаралися розпродати всі карбюраторні автомобілі до 1 липня.

За оцінками експертів, перехід на екологічні норми Євро-2 спричинить дорожчання "масових" автомобілів в Україні, розрахованих на покупця з невисоким рівнем доходів: ВАЗу - на 500 дол., запорізьких - "Таврії", "Славути" - на 400 дол., Lanos і Sens - на 200 дол.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня найбільший в Україні виробник легкових автомобілів ЗАТ "Запорізький автомобілебудівний завод" (ЗАЗ, Запоріжжя) повністю перейшов на виробництво автомобілів з двигунами, які відповідають нормі Євро-2.

***Вимоги Євро-2 регламентують не тільки токсичність відпрацьованих газів, а й склад повітряного середовища навколо автомобіля.