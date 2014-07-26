Терористи на Донбасі крадуть навіть овець і переганяють їх у Росію

Озброєні терористи в камуфляжній формі, які приїхали верхи на конях, викрали і перегнали з ферми отару овець у селі Калинник Луганської області.

Як повідомила начальник СОС УМВС в області Тетяна Погукай, озброєні автоматичною зброєю терористи, одягнені в камуфляжну форму, в масках, пересуваючись верхи на конях, увірвалися на територію ферми сільськогосподарського підприємства «Провалля», розташованого в селі Калинник.

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Погрожуючи охоронцеві вбивством, терористи викрали отару овець в кількості 480 голів. Отару овець погнали в бік кордону з Росією.