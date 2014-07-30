У Полтаві створили графіті-меморіал загиблим у боротьбі за майбутнє України

У Полтаві відкрили графіті-меморіал загиблим у боротьбі за волю, незалежність і майбутнє України.

Як передає кореспондент УНІАН, композиція розміщена на стіні-огорожі, що оточує Полтавську аграрну академію. На стіні зображено дерево, дівчину-Україну, воїнів. Також прикріплено справжній майданівський щит, на якому вказано назву композиції, і фігурну металеву підставку для квітів і свічок. Також є флагшток з українським прапором. Автором графіті-меморіалу став художник Дмитро Білокінь, який місяць працював над втіленням ідеї в життя.

Автор зазначив, що на іншому боці огорожі ще залишилося вільне місце, де можна було б зобразити видатні історичні особистості України.

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Увечері 29 липня, після відкриття меморіалу, всі присутні заспівали Гімн України, поклали квіти і хвилиною мовчання вшанували полеглих за Україну героїв.