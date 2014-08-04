Електронні сигарети менш шкідливі, ніж звичайні - ВВС

Вчені стверджують, що заміна звичайних сигарет електронними може знизити смертність від пов'язаних з курінням причин, хоча довгострокові наслідки куріння електронних сигарет поки невідомі - повідомляє ВВС.

У журналі «Addiction» дослідники припускають, що обіг електронних сигарет повинен регулюватися менш суворо, ніж обіг тютюну. Однак експерти попереджають, що «нерозважливо» заохочувати їх використання за відсутності надійних даних.

Близько 2 млн. британців курять електронні сигарети, популярність яких зростає в усьому світі. Нагадаємо, що курці електронних сигарет вдихають не тютюновий дим, а випари рідкого нікотину.

На даний момент, Всесвітня організація охорони здоров'я та державна влада Великобританії аналізують можливості обмеження продажів і реклами електронних сигарет. У цьому контексті, міжнародна команда експертів вивчила 81 дослідження з питань куріння електронних сигарет, звертаючи увагу на проблеми безпеки, хімічні речовини в рідині і випарах, вплив на курців і та осіб, що не палять.

Вчені дійшли висновку, що ризики від електронних сигарет для курців і пасивних спостерігачів набагато менші, ніж ризики від сигаретного диму, проте попереджають, що вплив електронних сигарет на людей з респіраторними захворюваннями не є цілком зрозумілим.

Також вчені вказують на те, що електронні сигарети містять - хоч і в набагато меншій кількості - деякі з токсинів, які наявні і в тютюновому димі. Вони повідомляють, що в даний час немає доказів того, що вживання електронних сигарет стимулює молодь до переходу на куріння звичайних сигарет. Навпаки, їх аналіз показує, що перехід на електронні сигарети допомагає курцям кинути палити або скоротити споживання сигарет.

Один з авторів публікації, професор Пітер Хайєк з Університету Королеви Марії в Лондоні, заявив BBC:

- Це не остаточний список ризиків вживання електронних сигарет, можуть бути виявлені й інші. Однак регулюючі органи повинні усвідомлювати, що руйнуючи ринок електронних сигарет, вони закривають курцям доступ до більш безпечної продукції.

Дослідники прийшли до висновку про необхідність подальших і більш довгострокових досліджень, які порівнювали б здоров'я курців зі здоров'ям користувачів електронних сигарет.

Професор Лондонської школи гігієни і тропічної медицини Мартін МакКі, який не брав участі у підготовці даного дослідження, заявив ВВС:

- Серед фахівців з питань здоров'я є певний розкол по відношенню до електронних сигарет. Частина вчених, які розглядають курців як людей з серйозною нікотиновою залежністю, вважають електронні сигарети більш безпечною альтернативою палінню. Але частина фахівців дуже стурбована питанням безпеки електронних сигарет і відсутністю доказів, що електронні сигарети допомагають курцям кинути шкідливу звичку. Цей звіт вказує на наявність серйозних прогалин у наших знаннях щодо електронних сигарет.

У той же час представник організації «Громадське здоров'я Англії» Мартін Докрел впевнений: все більше курців використовують електронні сигарети, щоб кинути курити, і є докази їх ефективності.

- Щоб максимізувати вигоду для громадського здоров'я та зменшити ризики, регулювання електронних сигарет повинне бути адекватним, аби гарантувати безпечнішу альтернативу для курців, але запобігти поширенню куріння електронних сигарет серед тих, хто зараз не курить, особливо серед молоді.