На Миколаївщині в ДТП загинула громадянка Молдови, постраждали троє росіян

Про це УНІАН повідомили у пре-службі Державної служби України з з надзвичайних ситуацій.

«У м. Баштанка на автошляху Дніпропетровськ-Миколаїв о 02.40 8 липня сталося зіткнення легкового автомобіля „Chevrolet Lacetti” з пасажирським автобусом „Mercedes-Benz D303”, який перевозив 39 пасажирів з м. Бєлгород Російська Федерація до м. Кишинів Республіка Молдова, з подальшим в’їздом автобусу у приватний житловий будинок», - йдеться в повідомленні.

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Внаслідок дорожньо-транспортної події 1 особа загинула (громадянка Республіки Молдова) та 6 осіб постраждало (3 громадян РФ та 3 осіб з легковика, громадяни України), яких госпіталізовано до Баштанської центральної районної лікарні, поінформували в ДСНС.

Частково зруйновано приватний житловий будинок.