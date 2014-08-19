У Донецьку викраденому автору інсталяцій про терористів зламали ребро - ЗМІ

Донецького художника із арт-групи "Мурзилка" Сергія Захарова, якого озброєні терористи викрали 5 серпня, відпустили із полону у неділю, 17 серпня, проте наступного дня знову затримали.

Про це ТСН.ua повідомив брат художника Андрій.

"6-7 серпня Сергія тримали у будівлі СБУ кожен день у різних камерах, після цього перевезли у військкомат у Пролетарському районі, де тримали прикутим разом із ще одним "співкамерником", - розповів Андрій.

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Кожен день художника допитували та катували. Він отримав щонайменше перелам ребра.

У неділю, 17 серпня, до військкомату приїхав командир угруповання та без пояснень відпустив Сергія.

Проте чоловіку не віддали документи - паспорт та військовий квиток, які лишилися у будівлі СБУ, де його утримували із самого початку. Тож після візиту до лікарні 18 серпня Сергій знову пішов до місця свого "ув'язнення". Проте, зайшовши до будівлі, Сергій до цього моменту так із неї і не вийшов.

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За словами Андрія, ймовірно, що його брата відпустили раніше терміну і тепер почали підозрювати у втечі.

Подальша доля Сергія Захарова наразі невідома.

Нагадаємо, що "Мурзилка" став відомий після появи 11 липня у центрі Донецька його робіт: графіті бойовиків в образах смерті, клоунів, шарікових, а також ватажка бойовиків Гіркіна-Стрєлкова з пістолетом біля скроні.