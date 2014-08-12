У Донецьку терористи викрали громадського діяча Потєхіна – ЗМІ

Як передає Радіо Свобода, про це повідомив у своєму Twitter журналіст Руслан Дейниченко із посиланням на повідомлення політолога Петера Коша.

За цими даними, востаннє Потєхіна бачили на залізничному вокзалі Донецька, де він чекав на потяг до Києва. За повідомленням, із звинуваченнями у шпигунстві активіста утримують у арт-центрі «Ізоляція», приміщення якого захоплене бойовиками 9 червня.

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Дмитро Потєхін - політичний експерт, громадський діяч, активіст руху на захист історичної спадщини Києва. Працював політичним аналітиком посольства Японії в Україні, під час виборів 2004 і 2006 років координував мобілізаційну та просвітницьку кампанію Громадянська ініціатива «Знаю!». Нині – директор Групи європейської стратегії.