В Україну насуваються холод та дощі: завтра температура впаде до 14 градусів
28 серпня через Україну пройде холодний атмосферний фронт, який принесе похолодання і дощі, місцями з грозами.
Температура повітря знизиться до +14+19 градусів, лише на півдні і сході буде тепліше, до +20+27 градусів, у Приазов'ї до +29 градусів, повідомляє Opogode.ua.
Дощі охоплять всі області і Крим, місцями можливі сильні опади. Ввечері захід, центр і південь України очистяться від вологих хмар.
У західній частині очікується дощова погода, місцями сильні опади. Температура повітря вночі +7+12, вдень +14+19 градусів.
У північних областях пройдуть дощі з грозами. Температура повітря вночі +9+14, вдень +14+19 градусів.
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У центральних областях очікуються дощі, грози, ввечері встановиться суха погода. Температура повітря вночі +11+16, вдень +16+22, у Дніпропетровській області до +26 градусів.
На сході України пройде дощ. Температура повітря вночі +10+16, вдень +18+25, у Донецькій і Луганській областях місцями до +28 градусів.
У південній частині очікуються дощі і грози, ввечері - припинення опадів. Температура повітря вночі +14+20, вдень +20+28 градусів.
У Києві буде переважати дощова прохолодна погода. Температура повітря вночі +10+13, вдень +16+18 градусів.
Вітер в Україні очікується північно-західний, 5-12 м/с.