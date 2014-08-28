Загибель колишньої голови ФДМ розслідують за статтею "умисне вбивство"

"За даним фактом слідчим відділом Києво-Святошинського райвідділу міліції відкрито кримінальне провадження за ч.1. ст.115 Кримінального кодексу ("умисне вбивство"). Наразі правоохоронці з`ясовують всі обставини події. Досудове слідство триває", - говориться в повідомленні МВС.

Читайте такожСтали відомі подробиці загибелі Семенюк-Самсоненко

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня о 18.15 родичі знайшли у своєму заміському будинку мертву 57-річну Валентину Семенюк-Самсоненко. Виїздом слідчо-оперативної групи та експертами-криміналістами проведені ряд першочергових слідчих дій. Мисливська рушниця, яка була знайдена на місці події і з якої, ймовірно, був здійснений постріл, вилучено та направлено на експертизу.