Колишня голова ФДМ Семенюк-Самсоненко знайдена застреленою з рушниці
21:28, 27 серпня 2014Політика
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Сьогодні ввечері у власному будинку в селищі Чайка Києво-Святошинського району було знайдено мертвою з вогнепальним пораненням екс-голову Фонду держмайна України Валентину Семенюк-Самсоненко.
Валентину Семенюк-Самсоненко знайшли мертвою / УНІАН
Цю інформацію УНІАН підтвердили у відділ зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Київській області.
«Ми підтверджуємо цю інформацію. Повідомлення про виявлення тіла надійшло близько 19.00. Наразі на місці події працюють слідчі оперативні та експерті групи», - зазначили у ВЗГ.
Відповідаючи на запитання, хто виявив тіло Семенюк і чи був крім нею у будинку хтось із її близьких, у міліції зазначили, що не володіють цією інформацією. Водночас джерело у правоохоронних органах повідомило УНІАН, що тіло Семенюк було знайдено з вогнепальним пораненням, здійсненим в область нижньої щелепи з мисливської рушниці, яку було знайдено поруч із загиблою.
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