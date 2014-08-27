Колишня голова ФДМ Семенюк-Самсоненко знайдена застреленою з рушниці

21:28, 27 серпня 2014
Політика
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Сьогодні ввечері у власному будинку в селищі Чайка Києво-Святошинського району було знайдено мертвою з вогнепальним пораненням екс-голову Фонду держмайна України Валентину Семенюк-Самсоненко.

Валентину Семенюк-Самсоненко нашли мертвой / УНИАН

Цю інформацію УНІАН підтвердили у відділ зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Київській області.

«Ми підтверджуємо цю інформацію. Повідомлення про виявлення тіла надійшло близько 19.00. Наразі на місці події працюють слідчі оперативні та експерті групи», - зазначили у ВЗГ.

Відповідаючи на запитання, хто виявив тіло Семенюк і чи був крім нею у будинку хтось із її близьких, у міліції зазначили, що не володіють цією інформацією. Водночас джерело у правоохоронних органах повідомило УНІАН, що тіло Семенюк було знайдено з вогнепальним пораненням, здійсненим в область нижньої щелепи з мисливської рушниці, яку було знайдено поруч із загиблою.

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