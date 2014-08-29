Терористи відпустили донецьку патріотку Ірину Довгань - ЗМІ

Про це розповів фотожурналіст Дмитро Беляков, який сприяв звільненню Довгань, в ефірі "Дощу".

За словами Белякова, ватажок "Сходу" Олександр Ходоковский не знав, що Довгань перебувала на його базі, і пообіцяв покарати винних.

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"Після втручання Марка Франкетті, мого колеги, і мого нам вдалося переконати його, що Ірину необхідно звільнити. Ірина Довгань зараз жива, здорова, з нею все гаразд, і вона дуже скоро возз'єднається зі своєю дочкою", - повідомив журналіст.

Нагадаємо, 26 серпня Ірину Довгань, загорнуту в державний прапор України, бойовики терористичного батальйону "Схід" прив'язали до "ганебного стовпа" у центрі Донецька. В руки жінці дали табличку "Вона вбиває наших дітей - агент карателів".