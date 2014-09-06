В зоні АТО загинув журналіст, якого призвали в армію

Він був головним редактором Післямови Олександра Ткаченка, редактором проекту Обличчя світу, випусковим редактором на новинах Нового, 5 каналу, ТСН, СІТІ. Останнім часом працював в Укрінформі, повідомляє ТСН.

"Ми ще не знаємо обставин і подробиць смерті Олега, все з'ясується згодом. Відомо одне: його призвали, і він не скористався жодною можливістю не піти", - йдеться в повідомленні.

В Олега був слабкий зір, що не стало підставою для відмови.

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"Не дивує, бо ми пам'ятаємо і завжди пам'ятатимемо твою, Олежку, спокійну і неквапливу послідовність, без жодної патетики і пафосу. Ти дуже серйозно і уважно ставився до життя і до людей, не легковажив ні вчинками, ні словами. Ти так щиро вникав у довколишній світ, розгадував його, вивчав. Для тебе не існувало дрібниць у ставленні до людей. Складно уявити тебе зі зброєю в руках, але ти взяв її до рук з необхідності захистити свою країну. У тебе слова не розходилися з ділами, Олеже. Світла тобі пам'ять, друже", - пишуть колеги загиблого.