Ряди Нацгвардії поповнились жіночими обличчями (фоторепортаж)
12:11, 09 вересня 2014Суспільство
6 0
Національна гвардія України поповнилась представницями жіночої статі.
Дівчата вступили академії Нацгвардії / vv.gov.ua
6 вересня в Національній академії Національної гвардії України 117 курсантів-першокурсників прийняли присягу на вірність українському народові, повідомляє прес-служба підрозділу МВС.
Серед першокурсників академії – 21 дівчина.
Довідка УНІАН. Нацгвардія являє собою військове формування з правоохоронними функціями, що входить до системи Міністерства внутрішніх справ України. Підрозділ було створено 12 березня 2014 року Законом України «Про Національну Гвардію України».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter