Російські найманці затопили три шахти в Донецькій області

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Російські найманці продовжують руйнувати інфраструктуру та виводити з ладу обладнання підприємств Донбасу. Зокрема, у Донецьку терористи затопили шахти «Моспінська», «Жовтнева» і «Трудівська», - зазначив він.

Крім цього, за словами Лисенка, металургійні заводи в Донецьку працюють «на тихому ходу», тобто їх роботу знижено до необхідного мінімуму.

Читайте такожНа Луганщині бойовики продовжують грабувати шахти і вивозити з них вугілля

«Внаслідок руйнування терористами інфраструктури Донецької залізниці, до підприємств припинено постачання сировини. Через це запасів залізної руди і коксу на них вистачить на 2-3 дні», - додав речник РНБО.