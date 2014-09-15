З будівлі Меджлісу в Сімферополі зірвали український прапор

Про це сайту Крим.Реалії повідомив член Меджлісу Різа Шевкієв.

За його словами, о 03.15 ночі до будівлі Меджлісу в Сімферополі підійшли троє невідомих, їх обличчя були закриті масками. Двоє чоловіків відразу встали до вхідних дверей, блокуючи вихід з будівлі, в руках одного з них був пістолет.

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У цей час, за повідомленням Ризи Шевкієва, третій чоловік швидко піднявся по газовій трубі до прапора України, який був встановлений на фасаді будівлі, і зірвав його. "Після того як прапор України був скинутий на землю, невідомі підібрали його і швидко пішли. Це сталося за 2 хвилини. Таким чином, це була підготовлена, спланована операція", - розповів Різа Шевкієв.

Він зазначив, що відразу ж була викликана "поліція". Подію було записано на камеру відеоспостереження, запис також буде передано правоохоронним органам.