ФСБ проводить масові обшуки в будинках кримських татар

Масові обшуки в будинках кримських татар. ФСБ-шники шукають у мусульман наркотики, зброю та заборонену в Росії літературу.

Напередодні маски-шоу пережила родина Чахалових в селі Прудове Сімферопольського району, передає ТСН.Ранок.

Правоохоронці у супроводі озброєних спецпризначенців увірвалися в будинок о 6 ранку, коли всі ще спали.

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Ретельний обшук тривав три години. Все в хаті перевернули догори дригом. Обшукали також подвір'я, гараж і сарай.

Зброю шукали навіть в теплицях з огірками. Результатом спецоперації стала вилучена книжка.

У соцмережах повідомляють про нові обшуки в будинках кримських мусульман, передає Крым.Реалии.

«На даний момент проводиться обшук в сім'ї Аблаєвих Асана та Сусанни. (Нижньогірський р-н.) У сім'ї Параламових у с.Двуріччя (Нижньогірського р-н.).Також за деякими даними в Розливах», - повідомив в Facebook користувач Осман Арифм.

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За словами Арифма, «служителі порядку» перестрибнули через двометрові ворота, застосовуючи зброю приставили до стіни налякану, яка нічого не встигла зрозуміти, що відбувається, а також молоду жінку-мусульманку та інших членів сім'ї.

«Налякали як і зазвичай маленьку дитину. Як завжди шукають зброю, наркотики в будинках мусульман. Як стало відомо пізніше, обшуки в Нижньогірському районі проходять одночасно в чотирьох будинках, троє з яких належать мусульманам, що дотримуються!», - пише користувач.

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Люди в масках обшукали і будинок голови регіонального Меджлісу Мустафи Салмана в Нижньогірському районі.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив кримський журналіст Шевкет Наматуллаєв, повідомляє Крым.Реалии.

«У Нижньогірському маски-шоу провели обшук у будинку голови регіонального меджлісу Мустафи Салмана. Як кажуть сусіди, шукали зброю. Мустафу Салмана і його двох синів забрали до райвідділу», - написав Наматуллаєв.