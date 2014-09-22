До опалювального сезону в Україні підготовлено 86% житлових будинків - Мінрегіон

Як повідомляє прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (Мінрегіон), такі дані було озвучено під час селекторної наради заступника міністра Григорія Семчука з представниками регіонів.

За словами заступника міністра, також до холодів вже готові більш як 36 тис. об`єктів соціально-культурного призначення, що становить 93,4% запланованого показника. За даними Мінрегіону, завершили підготовку таких об`єктів Волинська, Закарпатська, Київська, Львівська, Миколаївська та Одеська області.

Семчук також уточнив, що на 15 вересня до роботи в опалювальний сезон підготовлено близько 23 тис. котелень (89,6% від плану) і замінено близько 343,3 км тепломереж (81,4% від плану).

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Як повідомляв УНІАН, раніше заступник голови Мінрегіону Андрій Білоусов заявив, що вже до 1 вересня всім областям доручено вийти на 100-процентну готовність об`єктів житлово-комунального господарства, а особливо об`єктів соціальної сфери, до осінньо-зимового періоду. При цьому повну підготовку об`єктів комунальної сфери в Мінрегіоні планують завершити до 1 жовтня.

Водночас опалювальний сезон цього року може початися пізніше, ніж звичайно, через дефіцит газу в країні, пов`язаний з припиненням поставок блакитного палива з РФ. Зокрема, з відповідною пропозицією до столичної влади звернулася компанія «Київенерго» - найбільший постачальник теплової енергії в Києві.