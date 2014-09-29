На Миколаївщині військовий намагався накласти на себе руки під час відпустки

Як повідомили УНІАН у секторі зв'язків із громадськістю Управління Міністерства внутрішніх справ у Миколаївській області, у неділю, 28 вересня, до міліції надійшло повідомлення з місцевої лікарні про випадок травматичної ампутації кисті руки у жителя села.

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На місці події було встановлено, що 28-річний військовий-призовник, перебуваючи вдома у відпустці, прийшов до батьків. Повідомивши про сварку із дружиною, зайшов до господарської споруди і підірвав гранату, яку тримав у руці.

Слідче відділення місцевої міліції відкрило кримінальне провадження за ч. 1 ст. 120 КК України «Доведення до самогубства», санкція якої передбачає обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на такий самий термін.

Встановлюються всі обставини події.