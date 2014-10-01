Бойовики почали обстрілювати Донецьк з 3 години ночі, знеструмлено кілька мікрорайонів

У Донецьку наразі зберігається вкрай напружена ситуація, вранці обстрілу зазнав Петровський район міста.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради.

«Ніч із 30 вересня на 1 жовтня пройшла неспокійно. Починаючи з 3.00 ночі в місті, особливо в центральних районах, лунають звуки залпів і вибухи. Близько 5.00 вкотре артобстрілу зазнав Петровський район, і внаслідок влучення снаряда частково зруйновано будинок по вул. Чугуївська. Станом на 9.30 у Донецьку зберігається вкрай напружена ситуація», - сказано в повідомленні.

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У міськраді завірили, що громадський транспорт і комунальні служби в Донецьку працюють у штатному режимі. Аварійні бригади підприємств продовжують ремонтно-відновлювальні роботи на пошкоджених мережах у Куйбишевському, Київському й Петровському районах.

Як і раніше не можна визначити реальну кількість ділянок пошкоджених газопроводів у північній частині міста, де не припиняються бойові дії. В аварійно-диспетчерську службу підприємства «Донецькміськгаз» жителі Київського району повідомляють про пожежі, руйнування будинків і газопроводів по вул. Крупської, Стратонавтів, Чугуївській і Новоросійській. За вказаними адресами аварії локалізовано, проте на ранок середи, 1 жовтня, в Донецьку без газопостачання залишаються 4248 абонентів, серед них 14 багатоквартирних будинків, 3233 будинки приватного сектора і 29 підприємств.

Без електропостачання в місті 143 підстанції. За інформацією «Донецькобленерго» (ДТЕК), усе ще залишається без електроенергії мікрорайон Трудовські. Внаслідок бойових дій знеструмлено 5 п'ятиповерхових будинків, 1 дев'ятиповерховий будинок і 1800 будинків приватного сектора селища Жовтневе. Через вихід із ладу після влучення снарядів двох трансформаторів підстанцій, що розміщувалися на заводі «Точмаш», без електропостачання залишаються мікрорайони Путилівський, Вєтка, Привокзальний, будівля залізничного вокзалу.