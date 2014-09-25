У Донецьку ситуація вкрай напружена

Про це повідомили в прес-службі Донецької міської ради. Станом на сьогоднішній вечір, «обстановка в Донецьку вкрай напружена, звуки пострілів і вибухів чути в місті протягом усього дня», сказано в повідомленні.

Читайте такожУ Донецьку наводять лад після урагану та все ще чути постріли Також у міськраді констатували, що в 14.30 в результаті артобстрілу осколками снарядів було пошкоджено газопровід по вулиці Єременка в Київському районі, від газу було відключено 138 споживачів. Серед них 2 багатоквартирних будинки по Київському проспекту, а також приватні будинки по вулицях Мічурінська, Тольятті, Середня, Жмури, Буслаєва, Геодезійскому і Бахмутському проспектах.

Сьогодні, 25 вересня, энергокомпанії вели роботу з відновлення пошкоджених мереж. По місту все ще залишаються знеструмленими 34 трансформаторні підстанції, роботи по їх підключенню тривають, зазначили в повідомленні.