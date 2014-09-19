РФ перекидає армію в Донецьк, замінюючи її в інших районах на загони місцевих бойовиків

В зоні бойових дій на Донбасі найбільш напружена ситуація зберігається у районі Донецька, Горлівки та Дебальцеве.

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

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"Російсько-терористичні війська продовжують активні дії з витіснення українських військ з займаних ними позицій, що супроводжуються обстрілами, в тому числі із застосуванням важких озброєнь", - зазначає експерт.

Також Тимчук повідомляє, що у напрямку Тельманове-Старобешово спостерігається заміна підрозділів регулярної армії РФ на загони місцевих бойовиків, рівень професійної підготовки і дисципліна у яких значно нижча. При цьому підрозділи армії РФ перекидають на Дебальцеве та Донецьк.