РФ перекидає армію в Донецьк, замінюючи її в інших районах на загони місцевих бойовиків
Російські війська продовжують активні дії з витіснення українських військ.
В зоні бойових дій на Донбасі найбільш напружена ситуація зберігається у районі Донецька, Горлівки та Дебальцеве.
Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.
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"Російсько-терористичні війська продовжують активні дії з витіснення українських військ з займаних ними позицій, що супроводжуються обстрілами, в тому числі із застосуванням важких озброєнь", - зазначає експерт.
Також Тимчук повідомляє, що у напрямку Тельманове-Старобешово спостерігається заміна підрозділів регулярної армії РФ на загони місцевих бойовиків, рівень професійної підготовки і дисципліна у яких значно нижча. При цьому підрозділи армії РФ перекидають на Дебальцеве та Донецьк.