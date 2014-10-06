В Україні цієї ночі знову очікуються заморозки

7 жовтня температура повітря в Україні знизиться вночі до заморозків 0-5 градусів, а вдень становитиме +8+16 градусів.

Опадів не очікується, антициклон зумовить суху погоду, повідомляє opogode.ua. Вночі та вранці передбачаються тумани. У західній частині переважно без опадів. Температура повітря вночі +5+12, вдень + 9+14 градусів. У північних областях переважатиме суха погода. Температура повітря вночі +3+9, місцями заморозки 0-5 градусів, вдень +8+15 градусів. У центральних областях опадів не очікується. Температура повітря вночі +4+9, місцями заморозки 0-3 градуси, вдень +9+13 градусів. На сході України буде переважати суха погода. Температура повітря вночі +3+8, місцями заморозки 0-4 градуси, вдень +9+14 градусів. Читайте такожВ Україні цього тижня похолодання і дощів не очікується У південній частині дощів не очікується. Температура повітря вночі +6+12 вдень +12+16 градусів. У Києві опади малоймовірні. Температура повітря вночі +4+6, місцями можливі заморозки 0-2 градуси, удень +10+12 градусів. Вітер в Україні очікується північно-східний, 5-12 м/с.

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