У Міноборони немає грошей навіть на спальники та каремати для військових - волонтер

У Міністерстві оборони України немає грошей, всі виділені ресурси вже розписані. Найскладніша ситуація - з речовим забезпеченням.

Про це повідомив помічник міністра оборони з питань речового забезпечення Збройних сил України Юрій Бірюков, відомий як волонтер Фенікс на своїй сторінці у Facebook.

"На потреби "речовиків" гроші завжди виділялися за залишковим принципом і останні 10 років на склади не закладалися ні форма, ні взуття. Спальники? Що це? Як-як, ка-ре-ма-ти? Почекайте, запишу. Тактичні черевики? Балістичні окуляри?" - пише він.

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Бірюков зазначає, що в Міноборони залишаються люди, які намагаються "урвати" для себе фінанси, а в разі небезпеки просто йдуть на лікарняний.

"Дратують навіть не ті, хто намагається щось урвати, при цьому роблячи частину корисної роботи. Таких ми потім знайдемо, виженемо, посадимо. Бісять ті, хто робить вигляд. І фіг під нього підкопаєшся. А в разі небезпеки - відразу на лікарняний. У нас такий гуманний КЗПП, за нього не можна звільнити на лікарняному. Так і живуть собі - від санаторію та до санаторію", - заявляє волонтер.

Як відомо, Бірюков був радником президента, а з початку жовтня є помічником міністра оборони з питань речового забезпечення ЗСУ.