Диверсія терористів на військовому складі в Харкові завершилася фіаско

Нападники здійснили по території складу два постріли та зникли, ідеться в сюжеті ТСН.

Жоден із резервуарів із пальним не вибухнув. Потерпілих немає.

За неофіційною інформацією, по території складу, який розташований в одній із військових частин на околиці міста, стріляли з об'їзної дороги.

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Припускають, диверсанти хотіли поцілити саме в один із кількох резервуарів для пального. Проте схибили.

Як повідомили в прес-центрі Міноборони, цей склад використовують для забезпечення Харківського гарнізону. Крім бензину та мастила, тут зберігають одяг та обладнання для військових.

Розслідує диверсію СБУ, а контролює слідство прокуратура.

"Тип зброї – це РПГ. Один із снарядів точно не розірвався, другий – буде встановлювати вибухо-технічна експертиза", - розповіла прес-секретар прокурора Харківської області Віта Дубовик.