Укравтодор закликає водіїв терміново міняти шини на зимові

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні «Укравтодору».

У повідомленні нагадується, що з 23 по 25 жовтня по всій території України синоптики прогнозують стрімке погіршення погодних умов, а дорожники – виникнення транспортних заторів і збільшення дорожньо-транспортних пригод через те, що більшість водіїв ще не перевели свої транспортні засоби на зимовий режим експлуатації.

За даними Українського гідрометцентру, вже сьогодні, 23 жовтня, у західних областях очікуються зливи, а завтра – 24 жовтня у південній частині, більшості західних і центральних областей – дощі з переходом у мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь та утворення ожеледиці на автомобільних дорогах. Температура у ці дні коливатиметься від 0 до 7°С тепла вдень, від 3 до 8°С морозу – вночі.

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«Більшість водіїв ще не пристосувалися до складних погодних умов – сильних опадів, туману й ожеледиці, та не звикли до зимового режиму руху – збільшення дистанції та зменшення швидкості», – пояснив начальник управління експлуатаційного утримання і безпеки руху «Укравтодору» Олег Федоренко.

Він додав, що багато водіїв досі не змінили літні покришки, що не відповідає вимогам експлуатації автотранспорту за низьких температур.

«Все це в поєднанні з несприятливими синоптичними явищами найчастіше й призводить до виникнення транспортних заторів і збільшення дорожньо-транспортних пригод у цей період.

Саме тому «Укравтодор» закликає водіїв терміново перевести свої транспортні засоби на зимовий режим експлуатації, бути обережними під час руху за складних погодних умов та чітко дотримуватися Правил дорожнього руху: користуватися пасками безпеки, дотримуватися безпечних інтервалів і дистанцій та не перевищувати швидкість», - сказано у повідомленні.