Бандитська Бессарабія. Як в регіоні організований незаконний прибутковий бізнес на коноплі

Прикордонна Бессарабія досі живе за законами 90-х. Фермери змушені платити данину та з примусу вирощувати канабіс на своїх полях. Як організований цей прибутковий бізнес і хто за ним стоїть?

Південна частина Одеської області, мальовничий український регіон на кордоні з Румунією, що історично називається Бессарабією. На цих родючих землях фермери вирощують пшеницю, ячмінь та кукурудзу. На перший погляд, спокійне місце, але тут іде справжня війна - за землю та все, що на ній може рости.

Все почалося чотири роки тому. Олександр придбав ділянки, на яких ріс лише очерет, та почав їх оброблювати.

«Основний вид діяльності – рослинництво. Традиційні культури – пшениця, ячмінь, кукурудза, соняшник», - розповідає фермер «Грошам».

Вже тоді підприємець уперше побачив дещо для себе неочікуване - очеретом були замасковані цілі плантації коноплі. Олександр коноплю викосив. І це була його велика помилка. Саме таке «пояснення» дали йому ділки, які швидко з’явились біля тепер вже його поля.

«Конфлікт почався з того, що хтось тут традиційно вирощував коноплю. А нам довелося все це розпахати і повернути землі в обіг. Це була перша причина конфлікту», - розповідає «Грошам» Олександр.

Конопля в очереті, звісно, виросла не сама. Її посадили і доглядали за нею наркоділки. Після знищення їх врожаю вони одразу розшукали Олександра та поставили йому ультиматум: хочеш працювати на цій землі, плати донину! Або інший варіант, ще цікавіший - поруч зі своїми рослинами вирощуй їх канабіс!

«Сюди заїхали п’ять автомобілів, завантажених молодими чоловіками. Вони спробували знайти «керівника», щоб «пояснити», що до нього є претензії», - розповідає Олександр.

Інформація про знаходження правоохоронцями у цьому регіоні нових полів з’являється регулярно. За словами Олександра, висаджують, збирають і продають коноплі тут постійно. «Контрабанда на півдні працює, начебто законів у нас не існує», - каже фермер.

Він розповідає, що є як малі ділянки, так і великі, і дуже великі.

Порахувати прибуток з «травки» не важко. З одного куща коноплі можна зібрати 20 тис грн на рік. Якщо взяти ті кущі, що офіційно були виявлені в регіоні минулого року – 2700 штук, то з них можна було отримати 162 мільйони гривень. Бізнес мрії!

Втім, Олександр свого часу від нього відмовився. Ставати «конопляним фермером» ділків він не погодився. І платити данину – також.

«Вони вимагали і зерном, і грошима. Без різниці. Тобто, просто данина. Або – палять поля, машини, трактори», - розповідає Олександр.

Забаганки сільгоспрекетирів такі: якщо не погоджуєшся ростити канабіс, з кожного гектара своїх легальних рослин потрібно віддати до 500 грн за сезон. За підрахунками Олександра – це 40 тисяч данини на рік з одного поля.

«Якщо фермер платить, що з нього вимагають, то йому не погрожують. Якщо не платить, то «виховний процес» відбувається у вигляді підпалу техніки», - каже підприємець.

Він точно знає, що багато людей у його регіоні залякані та змушені вирощувати те, що накажуть, або платити. А що буває з занадто принциповими він, на жаль, теж знає. На власному досвіді: «Влітку, з інтервалом два тижні, до мене у двір було закинуто дві гранати. Обидві підірвались. Спочатку одна. Потім, за два тижні, - інша. На щастя, ніхто не постраждав… Два роки тому, після Нового року, в перших числах січня, в одного з наших співробітників стріляли, коли він виходив з будинку», - розповідає про жахіття, з яким доводиться стикатися, Олександр.

Хто керує всіма цими нападами, погрозами, навіть вбивствами і, звісно, контрабандою канабісу? Тут знають усі.

«Є такий Попеско Олег Євгенійович. Якийсь час він проживає на території Румунії через те, що в Україні перебуває у розшуку. Це відома особа. Відома і у відповідних структурах», - розповідає «Грошам» Олександр.

Інформації про цю людину у відкритому доступі не багато. Олег Попеско, більш відомий як «Румин» або «Ренійський». Кримінальну кар’єру розпочав ще у 90-ті. Колись був лідером угрупування «Південне». На початку 2000 років переїхав в Румунію, отримав громадянство. В Україну більше не повертався, але разом зі своєю бандою тримає під контролем цілий регіон. Про це розповідає й інший місцевий фермер, Петро, який наважився на розмову.

«То, що офіційно тут розголошується, це десь 20 відомих людей. Але основна маса, хто палить автівки, приїздять з Молдови, з Придністров’я», - каже він «Грошам».

Фермер нещодавно і сам отримав привіт від «Румина»: «Тут погрожують усім, у кого щось можна «відкусити». Приїздять, «наїжджають». Мені, зокрема, теж погрожували. Періодично дізнаються, в який дитячий садок ходить моя дитина, в який фітнес-центр ходить моя дружина… А останнє, що відбулося, буквально, за тиждень до виборів спалили автомобіль», - каже Петро.

Все це через те, що він також не погодився ані саджати коноплю, ані платити данину зі свого чесного бізнесу.

«Я займаюсь сільським господарством, маючи чотири тисячі гектарів землі. У мене розплідник риби… А вони вимагають, щоб я платив їм данину приблизно 700 тисяч доларів», - розповідає фермер.

«Якось не дуже спокійно живеться, коли у двір прилітають гранати, або стріляють у твоїх друзів», - каже Олександр.

«Боротьба – це, передусім, те, що ми протистоїмо тиску, який на нас відбувається», - додає Петро.

Тож, аби протистояти здирництву і бандитизму, підприємці вже об’єднуються в озброєні групи. Вони впевнені, що тільки це допоможе зберегти їм свої землі, врожай та, врешті, життя.

Олена Кононенко

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