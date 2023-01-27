Також уряд затвердив порядок та критерії визначення підприємств, які є критично важливими для економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Кабінет міністрів затвердив порядок бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану.

Про це повідомляє представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі. "Затверджено порядок бронювання військовозобов’язаних за списком військовозобовʼязаних під час дії воєнного стану, а також порядок та критерії визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період", - заявив він.

Також, за словами Мельничука, встановлено, що відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, які були надані військовозобовʼязаним рішеннями Міністерства економіки, є чинними протягом строку, на який вони надані.

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Воєнний стан в Україні

Як відомо, після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україні було запроваджено воєнний стан і загальну мобілізацію.

Загальній мобілізації підлягають військовозобов'язані люди віком від 18 до 60 років.

Начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ Збройних сил України Роман Горбач повідомив, що мобілізують передусім людей, спроможних працювати з західним озброєнням.

Раніше юрист-волонтер Владислав Зайцев пояснив нюанси вручення повісток військовозобов'язаним.

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